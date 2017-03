"El 18 de abril de 2015 luego de tener una semana de distanciamiento, tomé una clase de baile y fui a un instituto de baile al que yo habituaba, cuando salí me encontré con Fernando en la vereda e inocente yo, lo deje subir a mi auto y comenzó a golpearme, a escupirme e insultarme. Me obligó a ir a la casa de su mama, en Pergamino, estando allí secuestrada, me tiró Cif en el cuerpo y continúo con los golpes y me dejó marca, y esa fue la segunda denuncia que hice contra Fernando y lo único que obtuve fue una restricción perimetral que él no respeta, no le importa. Estoy cansada de vivir así. Soy docente, soy mamá, trabajo y no es justo que tenga que vivir así", contó la mujer, quien se desempeña como maestra.