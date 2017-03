"No es sólo África –interrumpe-. Ahora estamos trabajando en el Amazonas y, como las niñas no pueden acceder a las toallas porque los comercios están lejos, usan pedazos de colchón, lavan y vuelven a usar las toallas o se dejan el tampón puesto por mucho tiempo. Todo eso es un problema grande a nivel salubridad porque aumenta el riesgo de infecciones. Nosotras, tú y yo, podemos comprar las toallas pero el del miércoles será un Paro internacional, ésto es lo que les pasa a muchas niñas y mujeres en el mundo y me resulta muy egoísta que sea considerado un tema menor".