Pontiroli tiene las rodillas marcadas. De tanto trabajar en el suelo, y hacerlo en bermudas ("porque los pantalones con el calor se me pegan") cuenta que las tiene percudidas y que Graciela, su esposa, la mamá de Tatiana y de Nahilí, su otra hija, siempre le pasa crema. Pero esa sombra que se le hace a Pepe mientras está sentado en el andén y observa partir a su hija, es marca de solidaridad. Como el sabe pegar los vinilos adhesivos llegó a Once a las seis de la mañana y colocó los 52 corazones por cada una de las víctimas de la tragedia en una de las paredes de la estación el día del aniversario de sus muertes. "Todos los padres van al acto. Yo siempre que voy me siento en otro lado. Y me fui al andén. Me envolví en la bandera de Tati y pensé que hace cinco años el angel de mi hija se fue de acá al cielo", relata con ternura pero sin lágrimas.