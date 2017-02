– Un pouch conteniendo un elemento metálico con mango color azul y naranja rotulado como "5.5MM FULL RADIUS, SN / DISPOSABLE SHAVER BLADE / FOR USE WITH SMITH&NEPHEW DYONICS / ARTHROSCOPIC RESECTION SYSTEM / REF 6005 – LOT 1419706 – VTO 2019-07 / VELOCITY ORTHOPEDICS".