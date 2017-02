En el video de Youtube, Gill Krug aseguró que "esta situación no nos representa" en "los valores que tenemos ni en los principios que enseñamos" y afirmó que "vamos a apelar esta medida porque hay omisiones y exageraciones". Finalmente, felicitó a los fieles que se mantuvieron en silencio y, como pastor, instó a todos a rezar. Los comentarios al videos no fueron precisamente plegarias: el repudio y las críticas de la congregación fueron casi unánimes. Para los adventistas, que sus líderes estuviesen cuestionados en la Justicia era una virtual deshonra. Lo cierto es que Gill Krug, Giménez, Giaccarini y De Sousa Matías no duraron en sus cargos.