Según surge de los testimonios que fueron recabados por la Fiscalía, cada sacerdote tenía un sector de niños asignado para cometer sus abusos. Un ex alumno del Próvolo declaró este fin de semana ante el fiscal Cartasegna. Según indicó el diario Clarín, el testigo, de 38 años, aseguró que "no hubo un día en que no sufriera violencia por oponerse a los abusos".