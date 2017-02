-Las transportadoras no podrán abrirse ni sacar al animal del dispositivo durante el viaje.

-El usuario a cargo de un contenedor deberá utilizar las escaleras fijas o los ascensores (en las estaciones donde estén disponibles).

-Los asientos en los andenes y los ubicados en el interior del coche no podrán ser ocupados por los contenedores.

-Dentro del coche, no se podrá ocupar el espacio inmediato a las puertas, ya que es un sector destinado al ascenso y descenso de pasajeros. Las mascotas deben viajar debajo del asiento, o en el piso junto a su dueño.

-No se podrá alimentar al animal durante el viaje.

-Los pasajeros a cargo de los animales domésticos deberán dar siempre prioridad de ascenso y descenso de las formaciones a usuarios mayores, niños y personas con movilidad reducida.