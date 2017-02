–Sí. La carrera de bailarina es de renuncias, de sacrificios. Todas las chicas que quieren bailar tienen que estar dispuestas a dejar de lado buena parte de la vida de una persona normal pero al mismo tiempo, me interesaba en la novela no retratar solamente este aspecto de la bailarina sacrificada, que tiene los pies lastimados, y que lo deja todo por la danza sino un ámbito más amplio y más rico que hay en torno a esa carrera de bailarina. Lo que tuve la experiencia de vivir y me interesaba escribir. Aparecen muchos otros personajes en Las bailarinas no bailan además de la narradora. Por ejemplo de una maestra que finge un acento francés para hacerse más respetada, también hay un bailarín que está en el apogeo de su carrera y se cae del escenario y se le arruina la carrera; hay una pérdida de agua en un pasillo del Colón que no lo pueden arreglar nunca y está esa pérdida de agua ahí y la gente lo empieza a llamar el charco de los cisnes y los sindicalistas del teatro se juntan y tiran la colilla de los cigarrillos, lo que hace que se convierta en un punto de encuentro que las estudiantes tienen que saltar para ir de una clase a otra porque está el charco.