Durante la entrevista con Santiago del Moro, Belén hizo hincapié en las medidas de seguridad que se deben tener a la hora de acordar un encuentro con una persona mediante las redes sociales. Y les habló a las jóvenes: "Jamás les mientan a sus papás sobre dónde están. Si este hombre me mataba, quizás mis papás no me iban a encontrar. Avisen dónde están y muéstrenles a quién van a ir a ver".