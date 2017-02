Poco tiempo después, la señora de Prado me relató su calvario: "Me metieron en un cuartucho, me ataron a la cama con cadenas y me dieron unos remedios que me hacían dormir. Escuchaba siempre dos voces de los hombres que me atendían encapuchados. Cuando me traían la comida, casi siempre hamburguesas, y alguna vez pollo con un poco de arroz, yo sentía que corrían algo como una chapa. Ellos me decían que si le avisaban a la policía, iban a matar a toda mi familia. Una vez por día sacaban el tacho que yo usaba de inodoro y la radio estaba siempre encendida, constantemente. Sentía que me asfixiaba, y el olor a pasto era muy fuerte. Uno de los hombres me dijo: '¿Olió qué rico el olor a pasto fresco?'. En todos esos días de encierro yo pensé que me iban a meter en una bolsa con pasto y me iban a tirar por ahí. Fue un calvario. Ni un animal merece pasar por lo que yo pasé".