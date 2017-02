Juan Martín Mercado relató la historia de su vida ante una cámara de Gran Hermano, en 2015, con la esperanza de entrar al reality show y recobrar algo de popularidad. No tardó más de un minuto en hacerlo. "Yo trabajé en Televisa, soy actor, tengo 23 novelas hechas, fui protagonista de una de Canal 9 de acá con Valeria Lynch, que se llamaba Salvajes. Pero al estar tanto tiempo afuera y volver, hubo una camada de productores nuevos que no me conocían… Y empecé a trabajar en la noche", relató. El segmento fue emitido en Intrusos: "¿Queda o no?", preguntó Jorge Rial al aire, un poco jocoso.