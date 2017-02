"Soy Silvio Menconi. DNI 25414691. Vivo en Vieytes y las vías del ferrocarril. Actor de teatro. Abogado privado. Director de Infancia de la municipalidad y orgulloso de integrar el equipo de trabajo de este intendente. Hago, soy de armas tomar y seguramente me he equivocado miles de veces en la vida. Soy de tomar partido y de opinar y fumar marihuana en mi ámbito privado de modo recreativo sin que ello afecte mi lucidez y mi desempeño diario no me impide dar mi punto de vista sobre nada. Absolutamente. Las acciones que tienen que ver con la vida privada son eso…. privadas y allí quedan bajo ningún juzgamiento de terceros. Qué me pongo en el cuerpo y con quién me acuesto no está bajo la consideración de nadie…. de nadie. Varias veces tuve que aclararlo. Y lo haré miles de veces más mientras esté en la gestión pública".