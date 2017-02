Perelló también asegura que hay pruebas, principalmente dichos de Bailleau, para decir que Natalia no fue trasladada del barrio Copacabana al bosque, a pesar del rastrillaje previo en el Ameghino que no la encontró. Por otra parte, la abogada no considera en su escrito uno de los puntos de mayor peso con respecto al barrio Copacabana: que tierra encontrada en la ropa de Natalia concuerda con la que había en la casa donde la abusaron, de acuerdo al análisis de un respetado geólogo.