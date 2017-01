La discusión parecía no terminar. "No es criminal andar en tetas. ¿A quién mata? ¿A quién roba? No me digan que es cultural, definime cultura", sentenció una muchacha. "No pueden responder a cualquier reclamo de la gente", remató. "La cultura es machista, es así", admitió el policía. "¿Por qué no le decís a un señor que tiene tetas que se ponga una bikini?", siguieron los argumentos. "Es una contravención", se atajó el policía. "No es exhibicionismo. No queremos mostrar las tetas para que vengan a mirar", replicó otra chica.