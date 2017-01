Dante, al ser indagado, negó todos los hechos que le imputan, incluso aseguró no conocer a Veira. Hasta dijo ser un simple repartidor de gaseosas con un sueldo de cinco mil pesos por mes."Ruti", por su parte, no le envió ningún abogado particular de alto vuelo: Dante Josué fue representado por un defensor oficial. El joven, ante la Justicia, hizo un solo pedido: que no lo manden al penal de Marcos Paz, que ahí tenía enemigos, que lo iban a matar. El pedido fue concedido. Hoy está en el penal de Ezeiza bajo resguardo de su integridad física: no puede cruzarse con ningún otro preso.