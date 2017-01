Gladys repasa la historia de atrás hacia adelante con la mirada firme y una mueca de resignación que se forma en su rostro mientras salen las palabras. "Hubo muchos enojos en la familia. Mi mamá quería ir todos los sábados al cementerio y mi papá, no. Yo fui una sola vez y después no fui más. Para mí no está ahí. Mi hermano está en el cielo y es el que me guía día a día en la vida". Visiones diferentes afectadas por el dolor. Así transitaron los últimos años los Cabezas.