"Mis comienzos con las estafas fueron a los 20 años. Pequeños engaños que de a poco fui perfeccionando. Comencé con cheques. Me había peleado con mi padre (un ex legislador de la UCR de Córdoba) con quien llevaba una vida de lujos, y de pronto me quedé sin nada. No quería dejar aquel tren de vida y así empecé", relató.