"En el Banco Nación, después de dos horas de esperar a que me atendieran, un policía me pidió que me retirara porque incomodaba cómo estaba vestida. En ese momento no me fui y estaba vestida igual. Ayer, en el Banco de Córdoba se acercan un policía y un muchacho de seguridad y me dicen que me tengo que retirar porque no puedo permanecer en el banco con la cabeza cubierta por un protocolo de seguridad", afirmó Robiglio.