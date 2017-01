Georgina Orellano: La mayoría de los trabajos a los que podemos acceder quienes pertenecemos a la clase trabajadora surgen de una necesidad. La necesidad de conseguir una remuneración económica y mejorar así nuestra calidad de vida. Si se piensa que el trabajo sexual no puede ser reconocido como trabajo porque se llega por una necesidad, y que por eso hay que abolirlo, entonces hay que abolir el sistema. Hay que darse una vuelta por las fábricas y otros mercados laborales. Hay un montón de personas que no eligieron qué trabajo hacer sino que están condicionadas por el capitalismo a la desigualdad, a las malas condiciones laborales. Una opta dentro de las pocas posibilidades que tiene. En mi caso, ser niñera no me gustó porque no tengo paciencia con los chicos. Como empleada administrativa me sentí super explotada, muy mal paga. Frente a esas pocas opciones que tenemos por ser parte de esa clase -y sobre todo por ser mujeres- yo elegí ser trabajadora sexual porque me da ciertas libertades, aparte de ganar tres o cuatro veces más que en los otros trabajos.