"Nos contactamos con el Gobierno anterior y no nos hicieron caso. Con este Gobierno ya llevamos un año reclamando su creación y hasta el momento tampoco hubo respuesta. Desde que se recuperó la democracia hubo más de 3.000 personas desaparecidas y no se creó ningún organismo especial. No hay nadie que salga a investigar cuando desaparece gente. Entonces, nosotros dependemos de la buena voluntad de algún vecino que pueda aportar algo, es desesperante", disparó Etchegoyen Lynch.