"Que hagan algo, pido justicia, yo no pude hacer nada; pedí auxilio, que haya patrulleros, algo de policía para ayudar a mi hija, pero no había nadie, un señor apareció, un particular con su auto, mi hija llegó muerta. El ladrón la tiró como a un perro. Estoy destrozada, no lo puedo creer, no sé cómo voy a continuar", graficó la madre en declaraciones a C5N.