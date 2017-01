"No me importa que me digan xenófobo", dijo el senador peronista Miguel Pichetto días atrás en una entrevista al diario Clarín, mientras se despachaba sobre villas tomadas por peruanos y argentinos cómplices. Sin embargo, la frase de Pichetto, chocante como suene, no generó ningún escándalo significativo: era, simplemente, parte de un clima más general.