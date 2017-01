De tal manera, muchos de los visitantes al camping se sorprendieron por la desaparición de Liz en el agua porque en el momento del incidente se encontraba muchísima gente bañándose en el río. "Nadie podía creer que no se la haya visto o no se la haya podido ayudar con tanta gente que había. Uno decía, no se puede haber ahogado la criatura con tanta gente en la playa", relató Leandro. Uno de los mayores problemas de esa región es que el agua no es cristalina, por lo cual, una vez que alguien se sumerge es imposible notarlo desde fuera.