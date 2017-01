El ingreso a la colonia se vale de una entrevista previa, pactada con los responsables del predio, que evaluarán si están aptos o no para estar allí. "En la evaluación se busca que el perro no tenga indicios de agresión ni evasión, que muestre ser sociable, que se vincule con el entorno y todo lo que lo rodea, que responda al llamado, que sea obediente, equilibrados… Esos son los pequeños factores de conducta que consideramos. Si el perro tiene experiencia de paseo en grupo es mejor a que no la tenga. Por ejemplo, si uno vive en casa y no sale del patio mostrará conductas que no son aceptadas porque acá son libres, no usamos correas, están todo el tiempo vinculándose, sobre todo en los momentos más importantes que son durante la comida, el descanso, las caricias y el juego", finalizó.