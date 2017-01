Me gustaría, y en algún momento la voy a hacer, si están los medios y la posibilidad de realizarla. Creo que sería útil, siempre y cuando lo logremos instalando un claro mensaje: que no haga apología como lo hacen esas series. Siempre dije que, si alguien lee mis libros o ve mi documental y le quedan ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo hice un pésimo trabajo, porque no pude comunicar lo que verdaderamente esta historia nos enseñó. No tengo ninguna duda que estas series hacen apología, me doy cuenta por las redes que chicos que tienen miles de oportunidades eligen convertirse en Pablo Escobar: se disfrazan, se peinan, hablan y se visten como él porque esta serie les ha instalado eso, la cultura de que ser gánster está bueno, que te da poder y reconocimiento, chicas lindas, autos lujosos, propiedades, pero esa es la parte más corta de la historia y no es todo. Hacen ochenta capítulos con esa partecita y todos piensan que así es la vida del narco, pero no conozco narcos jubilados.