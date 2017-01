No obstante, no todo es color de rosas en el "evento" que anunció la empresa. "La mayor parte del agua que drena naturalmente del túnel en Lama sigue siendo tratada en la planta construida a tales efectos. Sin embargo una parte excedente no está ingresando al sistema para no sobrepasar la capacidad de tratamiento", reconoció la minera. Aunque Barrick Gold no lo haga explícito, esto quiere decir que una parte está siendo derramada en al medio ambiente, con su consecuente contaminación. Eso así: la empresa no aclaró la composición de los sedimentos derramados, el volumen ni el lugar en el que cayeron.