"Dicho comportamiento nos lleva a pensar que a la Iglesia no le interesa ninguno de los sufrimientos provocados por los sacerdotes que han abusado de los niños sordomudos, sacerdotes que llevan su vida con normalidad, sacerdotes que no se disculparon nunca con las víctimas, sacerdotes que no han demostrado jamás arrepentimiento alguno y que la misma Iglesia trata de dejar pasar el tiempo con la esperanza de que todo sea olvidado".