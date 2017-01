Tirar a quemarropa y en la cara era su marca registrada. Uno de sus principales sicarios, Juan Inga Arredondo, alias "Piedrita", fue detenidos y procesado en 2015 por cuatro brutales homicidios cometidos en cuarenta días; una de las víctimas, Mónica Rojas Palma, era una de las ex mujeres de Morán, implicada en su trama narco, muerta aparentemente por quedarse con un dinero que no le correspondía. "Piedrita" cayó preso precisamente en la "Casa del Pueblo", en un histórico operativo a cargo de la división Homicidios de la PFA. El supuesto arsenal de la banda también fue encontrado esa vez, oculto en un rancho no muy lejos del lugar. Había pistolas Bersa, Colt y TAM, una escopeta Remington Magnum 8.70, carabinas Beretta, Ruger y Mauser con culata recortada, una bolsa surtida con casi cien cartuchos de diversas municiones, otras cincuenta balas calibre .45, un chaleco antibalas y hasta una granada FMK-2 de fabricación argentina.