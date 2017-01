—No se puede dejar esos delitos sin respuesta. En esos casos, al menor no hay que privarlo de su libertad, pero tampoco pasarle la mano por la cabeza y decirle que está todo bien. Para los delitos menores, la pena es la prestación de servicios a la comunidad. Es algo cuya implementación requiere mucha coordinación institucional, pero que no es caro para el erario público. Cuando uno ve, por ejemplo en Alemania, un adolescente empujando la silla de ruedas de una anciana, casi seguro no es el nieto sino un muchacho que está brindando un servicio comunitario por algún delito menor.