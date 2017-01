Advertencia para generosos o ingenuos. Si un taxista le dice "perdone que no hable, pero estoy mal. Mi nena está enferma, y si no le ponen una prótesis, se muere. Pero hay que comprarla en Alemania, y no tengo un mango", no eche la mano al bolsillo.

Me sucedió tres veces, dos a mi mujer, y siempre era la misma nena, la prótesis, Alemania. Un grupo había formado una bandita con ese verso, y seguramente logró encanutar buena moneda.

No diga que no le avisé.