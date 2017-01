"¿Cómo se le puede dar un beneficio así, por más extranjero que sea? Mató a 5 argentinos, burló la ley, me amenazó de muerte… No tiene nada que perder porque no tiene familia, ni nadie que lo contenga. Estoy sin defensa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar a encontrármelo en la puerta de mi casa?", pregunta desesperado -y hastiado- Matías, que viene batallando hace años para evitar que el asesino de su familia se vea beneficiado con algunos de los muchos mecanismos que tiene el Código Penal para aligerar las condenas.