La excusa no le sirvió de mucho a Cruz Villanueva; para el fiscal y la Policía, el hombre no habría hecho otra cosa que acompañar a su hijo a fugarse. La madre del joven, ya separada de Cruz Villanueva, hasta despidió al adolescente con un post de Facebook y con una foto algo descarada en la terminal de Ezeiza. Pero, paradójicamente, Cruz Villanueva no cometía ningún delito al llevar a B.J a Santiago: el Código Penal argentino no persigue a los padres que encubren a sus hijos.