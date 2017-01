"Le hice sólo cuatro preguntas: 1) ¿Qué edad tenía usted cuando llegó al Newman como rector? Respuesta: "35 o 36 años". 2) ¿Qué hicieron con el padre Alfredo al sacarlo del colegio? Burke no respondió. (Pero se sabe: lo mandaron a la Vicaría de San Cayetano, en José León Suárez, donde murió en 1997, a los 88 años). 3) Cuando llamaron a mi padre para que los asesorara sobre un caso de abuso, ¿le dijeron o no que la víctima era yo, su hijo? Respuesta: "No le dijimos que era usted". 4) ¿Podemos comunicar esta triste historia a la comunidad, y puede el colegio pedir perdón públicamente? Respuesta: "Usted no está preparado para ayudar. Primero tiene que tratarse con nuestros profesionales. Le vamos a pagar todo, porque son muy buenos… y muy caros".