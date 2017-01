"Algunos de los chicos se suicidaron. Se tiraron al río o a las vías del tren. Ellos sufrían una barbaridad y no podían contar lo que les había pasado. Encima algunos chicos se burlaban de ellos. Yo también estuve a punto de suicidarme. Salía a la calle desnudo, en medio del frío y cuando mi papá me retaba le decía que me quería morir", describió la víctima.