"Yo defendí un gobierno que encontró al país descuartizado y dejó un país de pie… Hace un año que estoy censurado en todos los medios… Incluso me desprecian los medios K porque dicen que estoy 'muy quemado'… Estos hijos de puta… los Lanata, los Leuco, los Majul, los Fantino y tantos otros operaron a favor de un gobierno de mierda que encontró un país en pie y en un año lo puso de rodillas… A ellos nunca les va a faltar el trabajo… son chupamedias de los poderes reales… Y nadie les pasará factura cuando empiecen a darse vuelta y se acomoden con el nuevo gobierno… Las cosas son así… Hoy hablaba con una amiga entrañable que tengo y me decía… 'Frodo, después de destruir el anillo del poder dejó todo y se dedicó a escribir… porque no podía volver a su vida de antes ni podía seguir adelante con la nueva vida sin épica… Por eso tomó el barco hacia la otra vida'… Ya terminé mi último libro… sale en marzo… Quizás sea tiempo de tomar esa vieja barca rumbo a lugares desconocidos… a nuevas playas y nuevas orillas… Me llevo el orgullo de haber dado todo… de no haberme llevado mucho… de no haber armado una agencia de colocación de familiares en trabajos y… permítanme la poca modestia de haber estado entre los mejores coroneles mediáticos que defendimos el salario de las mayorías… Los viejos guerreros sabemos cuando no nos necesitan nuedtros generales… Me retiro a la vida privada, que tantas alegrías me dio en estos tiempos… Si me necesitan, me llaman… Pero para defender la causa del Pueblo… no los intereses de un grupo dirigente sea cual fuere y sus internitas lastimosas… Llevo en mi corazón un eterno reconocimiento, admiración y gratitud personal hacia Cristina Fernández de Kirchner… De ella para abajo, llámense como se llamen, no le debo nada a nadie… Como viejo mosquetero, me voy a la Taberna del Pueblo… Seguiré escribiendo mis libros, seguiré dando mis clases de pensamiento nacional… No mucho más y no es poco… Ya saben… si no nos volvemos a ver fue un gustazo…"