Lejos del ocho con el que calificó el presidente Mauricio Macri su primer año de gobierno, el puntaje que le pone el periodista Diego Brancatelli —aclara que siendo bueno— a la gestión de Cambiemos es un tres: "Este año no aprobó, claramente todos los índices son negativos, todo hay que mejorar, las cosas positivas son muy pocas, fue una decepción para muchos; les mintió a todos los que lo votaron y a todos los que somos argentinos. Decepción, desilusión, traición". A continuación, los principales conceptos que compartió en una charla que puede verse completa al final de la nota. El ocho que se adjudicó Mauricio Macri —Fue lo más gracioso que escuché en los últimos tiempos. Es increíble la poca autocrítica que tiene el Gobierno. El ocho no se lo cree nadie, ni los que todavía tienen esperanza y fe en que nos va a ir bien. Yo lo que le aconsejo es: Si vos ponés la excusa de la herencia pesada, que era un país que costó muchísimo sincerarse, si vos ponés como explicación que teniendo en cuenta todo eso solamente pudimos hacer pie y acomodarnos, que lo que va a venir es mucho mejor, es un cuatro o un cinco, un seis. Ahí te deja margen para cosas buenas que van a venir. Si esto es el ocho de Macri, no me quiero imaginar, nos queda muy poco margen para mejorar. Fue un año horrible. Balance 2016 —La inflación nos dijeron que era fácil de resolver y terminamos arriba del 40%, Macri dijo que iba a generar un millón de créditos hipotecarios y es imposible hoy sacar uno, tenemos más inseguridad que antes, les condona la deuda a las eléctricas, les quita las retenciones a las mineras y al campo, el comercio no vende, cerraron miles, les duplican los alquileres, ahora un frigorífico en 25 de mayo cierra con 300 empleados, echan a 1.400 de YPF. ¿Cómo hacemos? Sí, se saben los números, perfecto. Decile al padre que está en Lomas de Zamora, en el Olimpo, que tiene que llevar el plato de comida a fin de mes: "No le lleves de comer a tus hijos porque no te alcanza la guita, pero ya sabés cuánto mide el Indec [Instituto Nacional de Estadística y Censos] la inflación de ese mes". La gente la está pasando mal de verdad, y ya no es campaña del miedo, no es sacar ventaja de nada, estoy todos los días en la calle y todos los sectores, clase alta, clase media, clase baja, están todos pasándola mal. —Váyanse de retiro espiritual, cuenten ante los micrófonos con corbatita y buenos perfumes lo que quieran, la historia véndanla como gusten, la estamos pasando mal y tomaron todas decisiones desacertadas. Si empiezan a cambiar su forma de pensar, que va a ser raro, puede ser que nos vaya bien. Si siguen así, Dios los ayude y nos ayude a nosotros. —Esperé cien días, como a los reyes magos, esperé el segundo semestre, ahora espero el 2017. Deseo por todos los argentinos que nos vaya muy bien. Es difícil creer que nos va a ir bien cuando todas las medida que toman son coherentes con Macri. El deseo de entrevistar al Presidente —Tengo mucha bronca, así que sería muy difícil entrevistarlo; aparte porque no me contestaría nada de lo que yo quiero que me conteste. ¿Si pudiera hacerle una pregunta cuál sería? Por qué le mintió a la gente. Uno ve el discurso, el famoso 15 de noviembre, el Día Nacional de la Mentira, y no puedo creer que haya hecho todo lo contrario, haya desilusionado y haya decepcionado a tanta gente. Tiene la posibilidad histórica de cambiar lo que él considera doce años trágicos de la política de nuestro país, la gente le dio toda la confianza y la decepcionaron. A mí no me decepcionó, porque yo sabía que era esto. Macri es Macri, lo anticipamos y nos trataron de terroristas, de que hacíamos campaña del miedo, era esto. Lamento muchísimo que haya desperdiciado quizás la única oportunidad histórica que tenga.