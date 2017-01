—Tengo un vicio operativo personal que es lograr que la Argentina se encuentre, que nos encontremos todo el tiempo. Hay una catástrofe, hay un terremoto, hay una inundación, nosotros necesitamos que la comunidad se encuentre. Esa fragmentación yo la respeto, no la viví, posiblemente sí fue un hecho comunicacional complejo; la pobreza, el hambre, son temáticas ligadas directamente a ese término, la aparente fragmentación. Pero la Argentina ve un dolor, cuando el argentino ve un dolor, un chico que llora en la calle, no hay más grietas, no hay más fragmentaciones. Decís: "alguien tiene frío", no hay más fragmentaciones. Cada inundación se bate un récord de la inundación anterior de generosidad. En el dolor, me parece a mí, seguimos encontrándonos.