—No, no me marcó políticamente. Sí, claramente, sé lo que viví y para mí sí fue un período negro del país. No sólo por lo que yo viví, sino por lo que vivieron los demás también. No hay nada peor que sentir que no podés hablar, que no podés ir ni a la esquina, que no se pueden reunir más de dos o tres personas. Digamos, la situación de pánico que se vivió en la dictadura sí te marca, eso sí te marca. Después, políticamente podés llegar a tener una mirada un poco más amplia de lo que está pasando en el momento. En mi caso, yo no tengo una militancia, por ahí la puedo llegar a tener más adelante; pero sí tengo un compromiso con mi trabajo, siento que puedo aportar, puedo poner mi granito de arena siempre dentro de lo que puedo hacer. Cuando mi papá muere, yo termino la secundaria y viene la parte de decidir: "¿Qué hago, a qué me dedico?". Empezaba a trabajar para mantenerme, para tratar de independizarme, vivir sola. En ese momento había empleos de agencias temporales —había más empleo, más trabajo—, te metían en una oficina, ibas a otra, a otra. Yo no quería nada estable porque estaba estudiando teatro a la noche y se me había dado por entrar a la Facultad de Psicología también. No pude hacer las dos cosas, tuve que elegir por un tema de tiempos y de economía, y elegí teatro. Llegó un momento donde dije: "Tengo que despegar, soy joven, estoy soltera, no tengo hijos, no tengo responsabilidades, si no me lanzo ahora, nunca más". Entonces di el gran paso. Fue duro al principio, bastante.