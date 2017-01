—Yo me equivoqué junto con todos. En la época de [Carlos] Menem pensaba que estaba todo bien, hasta que hubo gente que me decía: "No, no está bien, no podés tener el dólar 1 a 1 cuando en Estados Unidos…". Y vos estabas: "Esto es una fiesta". No tuve un presidente así, favorito. Sí me impresionó un presidente que yo no sabía ni dónde iba la H, subiera con el 22% y lograra un enderezamiento del barco. No me gustó cuando ya te das cuenta de que es el famoso populismo del año del pedo, que decís: "No puede ser que todavía exista eso". Como tampoco podés creer que exista que el marketing lo pueda todo. Es muy gracioso, porque [Daniel] Scioli estaba diciendo la verdad de lo que iba a hacer el otro, fue muy gracioso. Como me dijo una vez un analista: "La víctima siempre gana". Entonces, el otro se victimizó y le dijo: "Tienen una campaña del miedo" y todo el mundo dijo: "Pobre, Mauricio". Fue una cosa muy graciosa, como yo digo, votamos el mejor beso.