—Para nada, al contrario. Me acercó a un montón de gente con la cual no tenía contacto y no hubiera tenido otro modo de relacionarme. Conocí a mucha gente interesante y me sentí muy orgulloso, además de conocerlos. Me agarró a los 40 años ponerme los pantalones. En 1983, cuando volvió la democracia, tenía 11 años y hubo algo que me interesó de la política. Mi familia era peronista, me copé siendo peronista y cuando perdimos, a partir de ese momento nunca más hubo un peronista con el que me sintiera ilusionado, no pasó ninguno, el más peronista era [Raúl] Alfonsín para mí, era medio raro. Me pasó algo, no fue magia, pero me pasó algo muy interesante estos años.