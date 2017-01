—Hago mi autocrítica. Me parecía tan irracional todo. Yo estaba diciendo algo que había dicho ya un montón de gente y me atacaban de tal manera que entré en el enojo y discutí. No me siento orgulloso de haber estado a los gritos discutiendo sobre un tema, porque no creo en eso. Lo que pasa es que te agotan las instancias, porque les proponía debatir pero no querían, me querían gritar "traidor", "negacionista", "asesino", "genocida", "te vamos a pegar un tiro". Me amenazaron de muerte. El nivel de locura fue bravo.