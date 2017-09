Sin embargo, más allá del convencimiento por buena parte de la comunidad científica, la teoría tuvo detractores. De hecho, muchos de los países que mostraron su oposición a los resultados lo hicieron porque los ingleses no dejaban a especialistas de otras latitudes analizar de primera mano a la calavera. Entre ellos el controvertido director del Museo Smithsoniano Aleš Hrdlička: "Lamentablemente… el espécimen no estaba aún disponible para el examen por parte de extranjeros, de modo que no se puede aportar ninguna opinión original acerca de su condición. Representa sin duda uno de los hallazgos más interesantes respecto a la antigüedad del hombre, aunque al parecer todavía no se ha dicho la última palabra sobre su datación y en especial sobre las características físicas del ser al que representa".