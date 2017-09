Sin embargo, ese estudio realizado por el Colegio de Medicina Albert Einstein en Nueva York encontró que los individuos de vidas excepcionalmente largas no envejecían tanto como antes. Einmahl y sus investigadores lo discutieron, diciendo que sus conclusiones -deducidas mediante el uso de una marca estadística llamada "Extreme Value Theory"- no mostraron casi ninguna fluctuación en la vida máxima.