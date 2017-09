"Comencé a volar en 1975 y no sé hasta cuándo lo haré o más bien hasta que el apto-físico diga lo contrario", comenta a Infobae mientras el viento frío patagónico golpea su rostro ajado, en el que las líneas de expresión se ramifican como itinerarios de vuelo. "Cuando me convocaron no lo dudé demasiado, volar es una parte muy importante de mi vida y me gusta la idea de ayudar. No lo hago por orgullo, por satisfacción personal, sino para cooperar con un proyecto", comenta antes de comenzar el vuelo.