La investigación, publicada en la revista PLOS ONE, señala que el torpedo del Hunley no era una bomba autopropulsada. En realidad, el submarino debía acercarse lo suficiente al enemigo como para poder ensamblar los 60 kilos de pólvora dinamita con ayuda de una pértiga. Claro que no sabían que por su estrechez se exponían a una onda expansiva mortal.