En las últimas décadas son muchos los factores que influyeron en el retraso de la maternidad: componentes sociales, laborales, económicos, etc. Sin embargo, la biología no acompañó esta tendencia y, al día de hoy, el mejor momento reproductivo de la mujer se da en la década de los veinte cuando muchas mujeres aún no se plantean ser madre. Es entonces cuando se liberan los mejores óvulos, con el objetivo de aumentar las posibilidades de un embarazo sin complicaciones que dé lugar a un bebé sano.