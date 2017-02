Qué dice la ciencia: Según un estudio de la Universidad de Iowa, que evaluó a 103 parejas heterosexuales durante cinco años, se demostró que no todos los apoyos son válidos en una relación de pareja. "La idea de que basta con respaldar lo suficiente a tu pareja para que un matrimonio funcione es un mito", explicó la principal autora del estudio. "Tu pareja no tiene que leerte el pensamiento. Una pareja se sentirá más realizada si se aprende a decir: 'Esto es lo que me pasa y esto es lo que puedes hacer para ayudarme'".