Consultado por la potencial utilización de las inyecciones de kisspeptina como "viagra mentales", el profesor Waljit Dhillo, líder del estudio publicado en The Journal of Clinical Investigation, respondió: "Sí, exactamente es así". El equipo de investigación cree que se podrán desarrollar píldoras que contengan la hormona para que, de ese modo, se puedan tratar los problemas sexuales relacionados a lo psicológico y no solo los físicos.