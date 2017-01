Las medidas a tomar



Hasta ahora Aedes aegypti no se registró en Mar del Plata. "Eso no significa que no esté presente. Aun cuando no estuviese en la ciudad, no se puede predecir con precisión cuándo llegará, dado que depende de varios factores. Para impedirlo sería necesario evitar que colonice nuevas localidades, de lo contrario podría establecerse tarde o temprano en nuestro entorno. Eso se puede evitar con prevención a través del cuidado del ambiente, es decir impidiendo que haya recipientes donde las hembras puedan depositar sus huevos", explicó la investigadora.