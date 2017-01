Pero como crear un falso recuerdo no es lo mismo que un déjà vu, crearon un nuevo paso. Primero, leyeron todas las palabras sin nombrar "beber" y luego les preguntar si habían oído alguna que comience con "B". La respuesta fue unánime: No. Sin embargo, cuando les preguntaron si habían oído "Beber", no pudieron negarlo y la mayoría mostró signos de confusión.